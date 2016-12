La police londonienne a annoncé être intervenue pour du tapage dans un hôtel de l'est de Londres mardi soir, et emmené aux soins un homme de 49 ans blessé à la tête, l'âge de Paul Gascoigne.

Devenu un abonné de la rubrique des faits divers, l'ex-attaquant est accusé d'avoir proféré des «insultes raciales» envers d'autres clients du lieu, selon des témoins, et cherchait à tripoter des femmes tout en lançant de l'argent.

Un client de l'hôtel, Alvin Carpio, a décrit sur Twitter un Gascoigne «très soûl», qui a été «poussé dans les escaliers» par quelqu'un. «J'essaye de lire mais je n'y arrive pas parce que Gascoigne est derrière moi à causer des problèmes».

This may be 1 of the weirdest tweets I've sent:I'm in Ace Hotel trying to read but can't because Paul Gascoigne is behind me causing trouble