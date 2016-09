Etes-vous plutôt à l’heure ou en retard?

Je vous affirmerais que je suis quelqu’un de très à l’heure et les autres vous diront que je suis toujours en retard. (Rires.) Il y a toujours des éléments de chaos qui font que je suis en retard. Il y a quelques mois, j’étais à Chicago, je suis parti pour l’aéroport et j’avais 30 minutes pour aller à l’aéroport alors que le trajet dure 1 h 30’. Heureusement le taxi a été génial, et j’ai réussi.

Qu’est-ce qui est plus important? Le passé, le présent ou le futur?

Le passé, c’est fait, le futur on n’y pense pas encore, autant se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Donc, s’il faut faire un choix: le présent. Mais je trouve difficile d’envisager le présent sans les deux.

Vous avez une drôle d’histoire avec cette marque.

Oui. Il y a quatre ans, j’hésitais à publier «La vérité sur l’affaire Harry Quebert» et un ami commun m’a conseillé d’aller voir Philippe Leopold-Metzger, le CEO de Piaget. Je lui ai expliqué: «Je viens de finir mes études de droit, j’aimerais être écrivain, mais les gens me disent que ce n’est pas un vrai métier.» Après une bonne discussion, il m’a dit de foncer, que c’est un projet comme les autres. Deux mois plus tard, mon livre est paru. Et quand, en début d’année, on m’a proposé de collaborer avec la marque, je n’ai pas hésité une seconde. La boucle est bouclée.

Qu’aimeriez-vous que le temps qui vous reste vous apporte?

Du bonheur! En arrivant à se resserrer sur ce qui compte vraiment. Et arrêter d’être influencé par le monde qui nous entoure et qui nous pousse à oublier ce qui est important. (Le Matin)