«T’es un menteur Père Fouettard, un imposteur, Père Fouettard, t’es un loser, tu me fais pas peur!»: les voix de 62 enfants, de 3 à 14 ans, résonnent sur ce refrain de Sonia Grimm. Nous sommes dans une salle de gym de Thônex (GE) où ils se retrouvent pour une première répétition générale du nouveau spectacle de Noël, «Un cadeau extraordinaire», de la chanteuse romande. Tous suivent les cours de danse et de chant qu’elle dispense à Thônex ou à Gland, Bussigny (VD) et Corcelles (NE) en vue de monter sur scène pour ses deux tournées annuelles. En tout: 200 élèves apprendront les chorégraphies d’«Un cadeau extraordinaire»! «On fait un tournus. Il seront à chaque fois 80 sur scène. Chaque enfant peut faire au moins deux dates en fonction de ce qui arrange ses parents», détaille Sonia Grimm. «Les plannings sont de vrais casse-tête!» En coulisses, chaque enfant sera assisté par un parent. «Ça en fait du monde! Cela demande beaucoup d’organisation. Je ne serai rien sans mes 9 régisseuses bénévoles.»

Le jour de notre venue, le rose dominait: il n’y a que des filles.» Dans le reste du groupe, on a trois garçons», détaille la chanteuse. Pour certains enfants, retenir les chorégraphies est chose aisée. D’autres sont plus gênés. «Mais tous ceux qui le souhaitent, participent. Je ne supporterais pas d’en décevoir un. Notre défi, c’est que tout le monde soit prêt le jour J. Et s’il y en a un qui flanche sur scène, ma foi, on improvise!» Sa plus belle récompense depuis le début de sa carrière en 2004? «Je suis toujours touchée quand un enfant très timide se retrouve, après mes cours, à réciter un texte devant 1000 personnes!»

Au milieu des fillettes, Sonia Grimm, tel un chef d’orchestre, dirige en douceur: «Je connais tous leurs noms, leurs âges. Je sais même les prénoms de leurs parents. Avec le temps, ils deviennent souvent des amis.» C’est ce lien affectif et leur passion commune pour les arts de la scène qui expliquent selon elle la discipline qui règne en répétition. Elle n’a jamais à hausser le ton: «Je suis de toute façon une personne très calme. A la maison, c’est pareil, on ne crie jamais», confie la mère d’Emma, 17 ans, et Benjamin, 15 ans, nés de son premier mariage. Et puis avec un nom comme Grimm, qui semble l’avoir prédestinée à divertir les enfants, elle ne peut pas s’énerver: «Comme c’est mon vrai nom, je ne peux jamais me fâcher au téléphone par exemple. Quand on chante pour les enfants, il faut être irréprochable. Ça tombe bien, je suis une personne normale, de bonnes mœurs», sourit-elle.

Le vrai Père Noël sur scène

Pour les plus jeunes, Sonia Grimm est surtout la chanteuse à l’univers féerique qu’ils écoutent en boucle dans leur chambre: «Ils ne comprennent pas encore que Sonia Grimm et leur maîtresse de danse sont la même personne. Alors le soir du spectacle, quand ils me découvrent dans mes robes de princesse, ils veulent des dédicaces», s’amuse-t-elle. Elle doit aussi préparer ceux-ci à voir le Père Fouettard et leur expliquer qu’il s’agit d’un acteur grimé afin d’éviter les pleurs. «Par contre, il faut les voir s’émerveiller quand le vrai Père Noël entre en scène», glisse Sonia dans un clin d’œil.

L’enthousiasme n’est pas le même chez les deux enfants de Sonia Grimm, étudiants au gymnase. «Je n’ai pas écouté ses… 20 dernières chansons», rit Emma. Son frère n’est pas davantage fan. Leur mère s’en amuse: «Si je les écoutais, j’arrêterais ma carrière! Ils ne passaient même pas mes chansons quand ils étaient petits.» Et dire que c’est pour eux qu‘elle s’était mise à écrire ses chansons, fatiguée de fredonner toujours les mêmes airs pour les border. Mais Sonia Grimm n’écoute que son cœur. En plein divorce de son deuxième mari et ancien producteur, elle a fait ce nouveau spectacle à son goût, uniquement. Enfin: «C’est d’ailleurs le message du spectacle. Le vrai bonheur n’est pas dans les cadeaux ou l’argent. C’est le fait de s’écouter, d’être soi-même qui rend heureux.» (Le Matin)