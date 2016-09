Quatorze ans après sa découverte dans «Loft Story 2», Afida Turner fait toujours autant parler d’elle. Jamais découragée au fil des années, la chanteuse, auteure et compositeur a une grande soif de réussite. «Petite, j’étais orpheline, pauvre, et je n’avais pas assez d’argent pour m’acheter une robe ou des chaussures. Il fallait que je change la donne», nous a-t-elle expliqué au bout du fil de son numéro américain. La tigresse de la télévision nous a expliqué son parcours et comment elle compte laisser sa griffe dans le show-business.

Depuis votre album «Born an Angel» sorti en 2014, continuez-vous votre carrière dans la musique?

Oui, j’ai produit et réalisé ce dernier album qui est disponible sur YouTube. En ce moment, je suis en Europe pour quelques dates. J’étais à Nice dans un club gay ce week-end. Il n’y a qu’eux qui me comprennent. Les autres sont trop ringards.

Qu’est-ce qui vous freine dans ce milieu?

Depuis toujours je me bats seule. Ça fait 16 ans que je suis dans le show-business en solo et c’est très dur. Encore plus lorsqu’on est une femme. Je ne suis malheureusement pas la petite fille bourgeoise qui peut compter sur papa et maman pour financer un projet ou jouer de leur contact. Je me démerde pour tout de A à Z. En musique, si vous n’avez pas une grosse maison de disques, ça reste compliqué. J’ai quand même un catalogue de 65 chansons.

Avec qui rêveriez-vous de collaborer?

J’ai envie de travailler avec de gros professionnels. J’aurais adoré rencontrer Prince ou Michael Jackson dont je suis fan. Sinon, Nile Rodgers me plaît beaucoup. Je suis un peu ancienne époque. Et j’adore Lenny Kravitz, pour un titre rock ce serait incroyable.

Aucune femme?

Bien sûr! Il y a encore Madonna. J’adore son côté provocateur. Elle continue la compétition avec des filles qui ont 20 ans, met toujours des bodies, a un physique exceptionnel et cartonne tout le temps. C’est un des plus grands exemples d’acharnement et de réussite. C’est la numéro un!

Mis à part la musique, quels sont vos autres projets?

J’ai une émission de télé-réalité en pourparlers avec une chaîne importante. On me verra évoluer dans mon quotidien, pour montrer à quoi ressemblent mes journées entre Paris et Los Angeles. On parlera musique et j’irai, par exemple, à la rencontre de mes fans.

Que faites-vous maintenant à Los Angeles?

Je reste surtout aux côtés de mon mari, Ronnie (ndlr: fils d’Ike et de Tina Turner), qui a de gros problèmes de santé. Je le soutiens et je m’occupe de lui. Je précise que nous ne nous sommes jamais séparés et ça fait 11 ans que nous sommes mariés.

Et pour le travail, vous faites encore quelques castings?

Les castings ne veulent plus rien dire en 2016. C’est un peu ringard et ça n’existe plus, c’est mieux quand les gens vous repèrent. Aujourd’hui, il faut avoir un show!

Si on vous demandait de participer à une nouvelle télé-réalité, vous accepteriez?

Bien sûr, je n’aurais aucun problème à refaire de la télévision. J’ai toujours beaucoup de plaisir. Toute publicité est bonne à prendre. La télé-réalité, c’est du divertissement et il n’y a plus énormément de chaînes qui proposent ce genre de programme. C’est sûr que je préférerais avoir un rôle au cinéma, mais on prend toujours les mêmes personnes.

Vous avez également apprécié votre passage sur NRJ12, lorsque vous avez oublié de mettre une culotte?

Tout d’abord, concernant cette histoire, je tiens à dire que je ne suis pas du tout interdite de plateau. J’étais invitée car les audiences étaient à la baisse et ce jour-là, comme par hasard, ils ont fait le double. Il n’y a aucun problème avec NRJ, on travaille ensemble depuis 12 ans. On m’a juste demandé de mettre des sous-vêtements la prochaine fois. Ce sont des choses qui arrivent.

Et que répondez-vous aux médias qui vous qualifient de bimbo?

Ça m’énerve! Une bimbo, c’est une fille qui est siliconée avec une jolie voix, qui se laisse faire. Elle va préférer mettre des robes fendues car elle ne sait pas chanter et elle n’ouvre jamais sa gueule. Pour moi c’est clair, je ne suis pas une bimbo, je suis une bombe. Ce n’est pas pareil!

Vous n’avez jamais envisagé d’avoir recours à la chirurgie esthétique?

A 50 ans, lorsqu’on est connue et qu’on a envie de s’enlever une ou deux rides. Je suis absolument pour, si cela reste discret. C’est comme une maison, après quelques années, on a envie de la rénover.

Donc, tout est naturel chez vous?

Ce sont mes cheveux, mes seins, mes fesses, je suis 100% naturelle. Aux Etats-Unis, tout le monde a des implants dans le cul, mais si à 50 ans j’ai besoin d’un petit lifting, je n’aurais aucun problème.

Ressembler à Kim Kardashian ne vous intéresse pas?

Ha non! Mes fesses sont tellement mieux. Ses implants sont horribles. Et j’ai les jambes beaucoup plus longues et fines qu’elle.

Comment faites-vous pour entretenir votre corps?

Je suis obligée de faire du sport à mon âge (ndlr: elle préfère nous dire qu’elle est dans la trentaine). J’aime bien courir et les cours de zumba dance. Je le fais de manière assez irrégulière, parfois c’est 4 fois par semaine et parfois je ne fais rien pendant un mois.

Vous ne venez jamais visiter votre belle-mère, Tina Turner, à Küsnacht, dans le canton de Zurich?

Elle habitait avant à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc c’était plus simple. Mais maintenant qu’elle est en Suisse, non jamais. Mais j’aimerais beaucoup découvrir votre pays. (Le Matin)