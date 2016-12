C'est une bien touchante confession que vient de faire le Prince Harry.

Interviewé dans le cadre d'un documentaire, «Le Prince Harry en Afrique», réalisé pour célébrer les 10 ans de Sentable (l'association humanitaire fondée en hommage à Lady Diana), le jeune homme a parlé de sa mère.

C'est la première fois qu'Harry évoque aussi précisément sa maman décédée en août 1997 à Paris, alors qu'il n'avait que 12 ans.

«Pendant une grande partie de ma vie, j'ai refusé d'y penser. J'ai volontairement enfoui toutes ces émotions», explique le prince d'Angleterre.

Il précise également pourquoi il a voulu, se lancer dans l'humanitaire: «J'avais alors un an devant moi et je me suis dit 'Je veux faire quelque chose de construc­tif, quelque chose qui fasse la fierté de ma mère'. Dans une certaine mesure, il s’agit de termi­ner ce que ma maman n’a pas pu ache­ver.» (Le Matin)