Actuellement à l'affiche du film «Faut pas lui dire de Solange Cicu­rel», Jenifer a eu récemment quelques démêlés avec la police. La chanteuse a été placée quelques heures en garde à vue au poste dans le 1er arron­dis­se­ment de Paris, le 30 janvier dernier, a-t-on appris le 2 février par nos confères du maga­zine Closer. «Jeni­­fer et son compa­­gnon s’en seraient pris à un homme qui tentait de les prendre en photo.» Le papa­razzi , «secoué par le coup», aurait porté plainte.

La chanteuse a confirmé l'agres­sion et exprimé son ras-le-bol à ses fans sur Instagram. «Tout va bien, je ne suis pas en gare à vue?;)?!!!Cela va trop loin. C'est épui­sant ces rats, leurs traques et leurs agres­sions perma­nentes», a-t-elle commenté en légende d'un cliché où elle fait un clin d’œil à l'objec­tif tout en tirant la langue.

Son au­­dience se tien­dra dans les prochaines semaines.

Soutien des fans

Chacun y est allé de son commentaire sur Instagram. «Ce ne sont pas des rats mais des hyènes, ils ont tué Diana, fais attention à toi et tes proches», lance un fan. «Ces paparazzis sont des gens sans scrupules, ils disent que Jenifer est nulle mais alors si elle est nulle pourquoi s'acharner sur elle? Laissez-la tranquille», fustige un second. «Je te comprend ma belle bon courage.»

Si la plupart regrettent l'intru­sion des papa­razzis dans la vie privée de la star et sont solidaires envers cette dernière, pour d'autres cela ne justifie pas la violence. «La pauvre petite c'est peut-être tout simplement l'inconvénient du métier NON?? Elle est un peu connue et elle est un peu embêtée pas une raison pour taper sur les gens», écrit un internaute.

(Le Matin)