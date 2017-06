Lundi 5 juin dernier se déroulait à Washington «A night of laughter and song», une soirée caritative à laquelle participaient de nombreuses vedettes, dont Jerry Seinfeld.

Manifestement grande fan de l'humoriste américain, Kesha s'est approchée de lui, en lui demandant un «hug». Mais le bonhomme lui a opposé un «non» poli mais ferme.

«Même un tout petit?», a alors tenté à nouveau la chanteuse... qui s'est vu refuser l'accolade, une seconde fois!

LAST NIGHT @KeshaRose found out @JerrySeinfeld is not a #Hugger -- Is it hard to be a non-hugger in 2017? pic.twitter.com/92OoMFCNkd