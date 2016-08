«Mechanic: Résurrection», qui sort en Suisse mercredi, marque le retour de Jessica Alba au cinéma après une longue absence. Elle y incarne l’épouse d’Arthur Bishop, joué par Jason Statham, célèbre tueur à gages dans le deuxième film de cette saga. Au lieu de s’en tenir à la promo classique, l’actrice a accepté de se plier au jeu de l’interview indiscrète.

Jessica Alba, qui êtes-vous?

Je suis une mère moderne qui travaille très dur tout en s’occupant de sa famille

Votre tout premier souvenir?

La mort de ma grand-mère maternelle, Louisa. J’avais 3 ans. Je me souviens d’une femme grande et très mince qui me prenait dans ses bras durant de longues minutes pour me câliner et je voyais en même temps ma mère qui pleurait. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi maman était en larmes alors que ma grand-mère me serrait contre elle. Quelques jours plus tard, elle était morte.

Etiez-vous une enfant sage?

Non, j’étais coquine et une enfant précoce. Je vivais dans mon univers. J’en voulais toujours davantage et j’avais hâte de grandir.

Enfant, de quoi aviez-vous peur?

Des fantômes. Quand j’étais toute petite, je restais souvent dans la maison de mes grands-parents et je voyais des choses bizarres comme des ombres que je n’arrivais pas à m’expliquer. La première maison que mes parents ont achetée au Texas était aussi hantée. Je n’osais pas sortir de mon lit ou ouvrir une porte.

Dans l’enfance, quel fut votre plus grand choc?

La mort de ma grand-mère pour sûr!

Votre mère vous disait-elle «je t’aime»?

Tout le temps.

Comment avez-vous gagné votre premier argent?

En gardant des enfants plus jeunes que moi dans mon quartier. La première fois que j’ai fait la nounou, je n’ai rien gagné car j’ai dû commander des pizzas pour que les enfants restent calmes. Et j’ai payé avec l’argent que leurs parents m’avaient donné, donc je suis repartie sans un sou.

Que vouliez-vous devenir?

Actrice. Très jeune, je m’imaginais étudier pour être biologiste marin car j’adorais les dauphins et les poissons, mais ça n’a jamais été aussi concret dans mon esprit que la comédie.

L’amour pour la première fois. C’était quand et avec qui?

J’ai souvent eu l’impression d’être amoureuse, mais j’ai découvert ce que le grand amour représente à la naissance de ma première fille, Honor, il y a 8 ans. L’amour inconditionnel qui est plus fort que tout, je l’ai trouvé avec mes enfants.

C’est quoi, le vrai bonheur?

Être avec mon mari et nos filles, Honor et Haven (5 ans), à la maison sans avoir à me soucier de rien.

La plus belle de vos qualités?

Ma persévérance.

Votre plus grand regret?

Avoir laissé d’autres personnes m’influencer dans ma façon d’être. Il m’a fallu des années pour imposer mes choix au lieu d’écouter les mauvais conseils des autres

Avez-vous déjà volé?

Jamais. Ma mère m’a souvent répété que Dieu me punirait si j’osais voler quelque chose et j’avais constamment le sentiment que j’étais surveillée.

Avez-vous déjà tué?

Je n’en suis pas fière aujourd’hui mais je dois avouer que j’ai tué des fourmis avec une loupe sur un trottoir. Je voulais voir l’effet et elles ont été brûlées par le soleil à travers la loupe.

Si vous aviez le permis de tuer quelqu’un, qui serait-ce?

Cela n’est pas dans ma nature, mais je pense que si l’on venait à toucher à ma famille ou si je voyais sous mes yeux un innocent se faire attaquer, je pourrais trouver le courage de me battre ou utiliser une arme. Je pense d’ailleurs que les femmes peuvent être tout autant violentes que les hommes si cela est nécessaire.

Avez-vous payé pour l’amour?

Jamais. J’ai toujours gagné mon argent avec mon travail, mais j’ai vite appris à faire la différence entre un garçon qui s’intéressait à moi ou ceux qui s’intéressaient à mon argent et mon succès.

Qui trouvez-vous sexy?

Mon mari bien sûr (ndlr: Cash Warren, un producteur qu’elle a rencontré sur le tournage des «4 Fantastiques» en 2004 puis épousé en mai 2008).

Lui avez-vous déjà menti?

Bien sûr. Il m’est arrivé de mentir pour protéger l’autre de la réalité.

Avec qui aimeriez-vous passer une agréable soirée?

J’aurais adoré passer une soirée avec Steve Jobs. Il était un tel visionnaire. Il était sûr de ses idées et de ses capacités, même si les gens autour de lui doutaient constamment de sa réussite. Moi aussi, j’ai dû m’imposer pour réussir.

Pour qui était votre dernier baiser?

Mon mari et mes enfants avant de venir vous voir.

Pourquoi avez-vous pleuré la dernière fois?

J’ai revu le film de Steven Spielberg «E.T.» avec mes enfants. Enfant, c’était mon film favori. Je voulais absolument le montrer à mes filles pour partager ces émotions avec elles.

De quoi souffrez-vous?

Je commence à avoir des douleurs avec un peu d’arthrose dans les genoux. C’est génétique. Sur le tournage de «Mechanic Resurrection», je me suis forcée à suivre un entraînement physique avec beaucoup d’échauffement. Mais ce n’était rien en comparaison de ce que Jason Statham a dû assurer pour ses cascades.

Déjà frôlé la mort?

Une fois, en avion, j’ai eu une réaction allergique où j’ai eu la sensation de m’étouffer. Je n’arrivais plus à respirer. Cela n’a duré que quelques instants mais j’ai cru mourir

Croyez-vous en Dieu?

Oui absolument.

Votre péché mignon?

Les boissons aux fruits alcoolisées comme on en trouve de plus en plus dans les supermarchés, genre vodka citron par exemple. (Rires.)

Un DVD que vous emmenez sur une île déserte?

En dehors de «E.T.», j’emporterais un DVD de «Mechanic Resurrection» justement car je n’ai pas encore vu notre film. Je suis fière de mon travail sur ce thriller car le réalisateur, Dennis Gansel, m’a laissée étoffer mon personnage de Gina qui n’est pas juste une épouse en détresse. Elle va surprendre les spectateurs avec une série de rebondissements.

Combien gagnez-vous par an?

Cela change chaque année. Je ne connais pas mes revenus exacts, mais je contrôle les comptes de ma société, The Honest Company (ndlr: selon Forbes, sa société pèse 1,7 milliard) qui développe des produits non toxiques pour la maison.

Pensez-vous gagner assez par rapport au travail fourni?

Je n’ai jamais gagné la même somme deux années de suite, ce qui m’a appris à être prudente avec mes dépenses. Je sais économiser car je me dis que tout peut s’arrêter demain et qu’il faut conserver des biens pour l’avenir de mes enfants.

Qui sont vos vrais amis?

J’ai un groupe d’amis très soudés autour de moi et je sais séparer les vrais amis des faux. Mes proches sont prêts à tout pour moi et je suis toujours présente pour eux. Je peux les appeler en pleine nuit et ils répondent présent.

Que souhaitez-vous à vos pires ennemis?

D’oublier mon existence.

Ronflez-vous la nuit?

Non… Ou alors je ne m’en suis jamais rendu compte et on ne me l’a jamais fait remarquer.

Qui aimeriez-vous voir répondre à ce questionnaire?

Michelle Obama que je trouve admirable pour ses actes comme pour ses prises de position. (Le Matin)