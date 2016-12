Johnny Depp n’en a pas fini avec Amber Heard. Le couple a divorcé cet été après une très amère histoire de violences conjugales. La comédienne a obtenu du juge que son ex-mari lui verse 7 millions de dollars.

Johnny Depp, pas assez rapide

Apparemment, l’intéressé n’aurait pas payé dans les temps et Amber Heard n’a pas hésité à le faire savoir. Une réaction qui a visiblement déplu à Johnny Depp, qui a décidé de réagir à son tour en réclamant à son ex-femme de lui rembourser une partie de ses frais d’avocat, soit 100 000$. Si Amber Heard ne paye pas dans les 10 jours, il exige que la somme soit retirée de ce qu’il lui doit déjà. L’affaire devrait se régler devant le juge le 13 janvier prochain.

Une célébrité des divorces de stars pour avocate

D’après des documents obtenus par ETOnline, le comédien s'est offert les services de l'avocate spécialisée en divorce de stars, Laura Wasser. Cette dernière a notamment représenté Stevie Wonder (deux fois), Jennifer Garner (Ben Affleck), Kim Kardashian (pour son mariage de 72jours avec Kris Humphries) et, plus récemment, Angelina Jolie dans sa bataille avec Brad Pitt. Une experte qui facturerait 850$ de l'heure et qui aurait coûté près d'1 million de dollars à Johnny Depp.

Un comportement «erratique »

La dernière action de Johnny Depp fait suite à celle lancée par la comédienne pour récupérer son dû, qu’elle prévoit de donner à l’American Civil Liberties Union – et leur service dédié aux violences domestiques – et au Children’s Hospital de Los Angeles. D’après Laura Wasser, l'action en justice était «parfaitement injustifiée», d’autant qu’Amber Heard se comporterait de manière «erratique » et «peu coopérative» depuis le début de l’affaire. «L’impact de ses déclarations incessantes à l’encontre de Johnny – les dommages qu’elles ont causé, tant sur le plan personnel que professionnel, mais aussi financier et familial de mon client – n’ont pas l’air de toucher Amber», a notamment noté l’avocate de Johnny Depp dans sa réclamation. (Le Matin)