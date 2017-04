Johnny Hallyday et Laeticia fêtent Halloween Le rockeur et sa douce aiment s'amuser.

Johnny Hallyday a ému ses fans le 8 mars dernier en annonçant qu'il se battait contre un cancer du poumon. Déterminé à combattre la maladie et à prouver qu'il garde le moral, il aurait récemment assuré à ses proches qu'il allait bien.

Le rockeur «a toujours prouvé qu’il avait une véritable envie de vivre. Son cancer a été détecté à temps. Il dit que les derniers examens sont plutôt bons, qu’il vaincra la maladie», a confié un de ses amis à Paris Match.

«Faut pas l’enterrer de si tôt»

En attendant de revenir sur le devant de la scène en pleine forme, Johnny Hallyday se repose auprès des siens. «C’est un homme qui a plus que jamais besoin de tranquillité, de respect et de l’amour des siens. Et qui vous prouvera en juin, qu’il ne faut pas l’enterrer de si tôt», a ajouté son ami.

Comme on peut le voir sur son compte Instagram, Johnny Hallyday occupe ses journées auprès de celles qu'il aime le plus au monde, sa femme Laeticia et leurs deux filles, Jade et Joy.

Paris Match rapporte par ailleurs qu'il passe de longues heures dans la salle de cinéma de sa villa californienne ou à faire de la musique avec son ami Yarol Poupaud. (Le Matin)