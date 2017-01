Julianne Moore et Jessica Chastain ont annoncé sur Twitter qu’elles rejoindront la manifestation «Women’s March» organisée à Washington le 21 janvier - soit le lendemain de l'intronisation de Donald Trump en tant que président des États-Unis.

Julianne Moore a posté sur Twitter une photo de l’affiche de la marche et a marqué en commentaire: «Le 21 janvier, je me rendrai à @womensmarch pour l’égalité, car les droits des femmes sont des droits humains. #WhyIMarch», a tweeté Julianne Moore. «Je te verrai là-bas!», lui a répondu Jessica Chastain.

Le réalisateur Michael Moore et l’actrice Constance Wu seront également de la partie. De son côté, la présentatrice Chelsea Handler a annoncé qu’elle mènerait la marche et animerait un meeting à Park City dans l'Utah - où aura lieu le Sundance Film Festival. «Nous devons être plus bruyantes et plus fortes que jamais concernant ce en quoi nous croyons.» (Le Matin)