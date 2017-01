Justin Bieber, 22 ans, se lasse des animaux aussi vite que des filles qui partagent sa vie. Son chiot «Todd», qui était avec lui depuis août dernier, a un nouveau propriétaire car la star a prétexté ne plus pouvoir s’en occuper. Ce sont donc les parents de CJ Salvador, l’un de ses danseurs, qui veillent désormais sur l’animal depuis au moins six semaines, avec une première découverte lors d’un contrôle chez le vétérinaire: «Todd» a une dysplasie de la hanche et sans opération chirurgicale, il se pourrait que le chiot de 7 mois ne soit bientôt plus capable de se déplacer seul.

Collecte pour le sauver

Refusant de l’euthanasier, CJ Salvador a lancé cette semaine une campagne de récolte de fonds pour obtenir les 8000 dollars que coûte l’opération. Jayden Smith, le fils de l’acteur Will Smith, a versé 6000 dollars et en à peine 24 heures, le danseur a obtenu satisfaction. «Je n’ai rien voulu demander à Justin Bieber car il n’est pas concerné par cette histoire. Depuis 5 ans, j’ai d’excellentes relations avec lui et je tiens à ce que cela continue», a-t-il écrit hier sur les réseaux sociaux, lorsque des critiques se sont élevées contre Justin Bieber, peu charitable avec les bêtes. En 2012, juste après un concert, il s’était débarrassé d’un hamster en le donnant à un fan. (Le Matin)