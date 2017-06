Justin Bieber n’a pas pu apparaître sur un titre de Diplo. Le mois dernier, le producteur avait mis en ligne le titre Bankroll, sur lequel figurent le chanteur, Rich the Kid et Young Thug, mais il a dû le retirer sans donner d’explication. Mercredi, c’est une version expurgée qui est réapparue sur Soundcloud. Une version privée de la voix de Justin Bieber, visiblement commandée par des engagements extérieurs et exclusifs qu’avait pris le chanteur avec d’autres artistes.

C'est ce qu'a précisé Diplo en mettant son nouveau mix en ligne. «D’autres artistes ont demandé à Soundcloud de retirer la version avec Justin Bieber parce qu’ils avaient signé une exclusivité avec lui, mais vous pouvez la retrouver ici», a-t-il expliqué en indiquant un lien vers la version originale postée ailleurs que sur Soundcloud.

D’après la rédaction du magazine Complex, David Guetta et DJ Khaled seraient responsables de la réclamation. Ce dernier a en effet sorti le titre I’m the One avec Justin Bieber en avril et le titre s’est hissé au sommet des charts US et UK. David Guetta, quant à lui, doit sortir à la fin de la semaine un titre avec le chanteur, 2U, dont ils ont déjà commencé à faire la promotion sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que David Guetta et Diplo se disputent, puisque ce dernier avait déjà accusé son confrère de lui avoir volé quelques uns de ses accords. En mai 2016, DJ Snake était passé par Twitter pour noter quelques similarités troublantes entre les titres This One’s For You de David Guetta et Lean On, que DJ Snake et Diplo avaient signé sous le nom de leur groupe, Major Lazer. (Le Matin)