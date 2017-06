Actuellement en France notamment pour la promotion de son nouvel album «Witness» dispo­nible dans les bacs depuis le vendredi 9 juin, Katy Perry était invitée sur le plateau de Quoti­dien sur TMC, le même jour.

En plus de revenir sur les moments forts de sa carrière et sur l'évolution de son personnage, la popstar a profité de son passage pour glisser subtilement un petit message.

«Et pourquoi cette obses­sion avec la nour­ri­ture dans vos clips??», lui a demandé l'animateur Yann Barthès.

La réponse de la popstar, sépa­rée d’Or­lando Bloom depuis mars dernier: «J’adore manger, c’est une de mes acti­vi­tés favo­rites». Et de poursuivre: «Si vous êtes un bon cuisi­nier et que vous souhai­tez cuisi­ner pour moi et que vous êtes céli­ba­taire, je suis dispo!»

La bonne nouvelle!

(Le Matin)