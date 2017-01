Kendall Jenner a connu une année riche en succès mais qui n’est pas allée sans crises d’angoisse. Vendredi (6 janvier 17), elle a écrit sur son application que les 12 derniers mois avaient été durs à gérer côté anxiété, mais il y a du mieux. «Je pense que j’apprends enfin à gérer», a-t-elle écrit.

La top souffre de «problèmes de sécurité», elle ne se sent en sécurité nulle part, un sentiment qui s’est amplifié avec l’attaque dont a été victime sa sœur Kim Kardashian à Paris en octobre (16). Kendall Jenner a également du mal à être souvent loin de chez elle. «La partie la plus dure de mon travail est d’être loin de la maison si souvent, a-t-elle ajouté. Mes sœurs, la famille et mes amis me manquent tellement. Mais ça rend aussi le temps que nous passons ensemble tellement plus spécial.»

Côté professionnel en revanche, tout va pour le mieux pour Kendall Jenner qui a enchaîné les couvertures prestigieuses de magazines et défilé pour les plus grands couturiers. «Le fait que je sois en couverture d’un Vogue m’a littéralement soufflée, mais être en couverture de l’édition de septembre était au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer ! J’ai hâte de voir ce que 2017 réserve à ma carrière, mais je sais que j’ai de grands projets !», a-t-elle révélé.

En 2016, la star des podiums a également fêté ses 21 ans, âge légal de la majorité aux Etats-Unis, et a acheté sa première maison. Deux étapes qui ont eu une grande importance à ses yeux. (Le Matin)