Kiefer Sutherland et Julia Roberts, qui se sont rencontrés sur le tournage de «L’expérience interdite», devaient se marier en 1991. Mais trois jours avant leur mariage, la star de «Pretty Woman» s’était fait la malle. Aujourd'hui, l'acteur explique qu'il n’en veut pas à son ex-fiancée. Au contraire, il est convaincu qu’elle a fait le bon choix en faisant passer sa carrière, alors en pleine ascension, avant sa vie de couple.

«Je crois qu’elle a pris une décision réaliste pour elle. Et tant mieux!», a-t-il déclaré au magazine People. Et d'ajouter: «On était jeunes. On était tous les deux très amoureux et on a décidé de se marier. A cette époque, c’était une des femmes les plus célèbres du monde et ce mariage - qui devait être un truc entre nous deux - est devenu quelque chose d’énorme. Finalement, ce n’est pas ce dont elle avait envie et je trouve qu’il fallait beaucoup de courage pour dire "je peux pas le faire. On va en rester là!"».

Par la suite, Julia Roberts a épousé le chanteur de country Lyle Lovett en 1993. Mais leur union n'a tenu que deux ans. En 2002, la belle rousse s'est marié avec Danny Moder.

De son côté, Kiefer Sutherland a épousé Elizabeth Winn en 1996. Le couple s'est séparé trois ans après.

Par ailleurs, le remake du film «L’expérience interdite» est en cours de tournage produit comme l'original par Michael Douglas. (Le Matin)