Kylie Minogue a confirmé sur Instagram sa séparation avec Joshua Sasse qu'elle avait rencontré sur le tournage de la série «Galavant» au cours de l’été 2015. «Adorateurs… Merci à tous pour votre amour et votre soutien tout au long de ce chapitre récent de ma vie. Merci à présent pour votre amour et votre compréhension en ce qui concerne la décision que Josh et moi avons prise de nous séparer. Nous nous souhaitons le meilleur et avançons vers de nouveaux horizons. #lesoleilselèvetoujours», a-t-elle commenté en légende d'un cliché illustrant un lever du soleil posté le 3 février.

#lovers ... Thank you for all your love and support throughout this recent chapter of my life. Thank you now for your love and understanding with the news that Josh and I have decided to go our separate ways. We wish only the best for each other as we venture towards new horizons. #thesunalwaysrises Une photo publiée par Kylie Minogue (@kylieminogue) le 3 Févr. 2017 à 0h51 PST

Leur séparation a été rapportée dans le journal britannique The Sun, le jeudi 2 février. La nouvelle arrive deux mois après que la chanteuse ait été photographiée en larmes lors d’un rendez-vous avec une amie dans un hôtel de Sydney, en novembre 2016.

Par ailleurs, des sources prétendaient que Joshua Sasse avait été mis à la porte par Kylie Minogue qui n’appréciait pas son amitié avec l’actrice espagnole Marta Milans. Cette dernière s'était rapprochée de l'acteur sur le tournage de la série américaine «No Tomorrow».

Kylie Minogue et Joshua Sasse s’étaient rencontrés sur le tournage de la série Galavant au cours de l’été 2015 et avaient annoncé leurs fiançailles dans le Daily Telegraph, en février (16). (Le Matin)