Le décès de Carrie Fisher, mardi matin, des suites d'une crise cardiaque massive survenue vendredi dernier, a laissé les fans de «Star Wars» choqués et attristés.

Les amis de l'interprète inoubliable de la princesse Leia également. A commencer par l'équipe de «Star Wars» qui a rendu un vibrant hommage à la comédienne disparue à 60 ans.

George Lucas, le créateur de la saga et réalisateur de quatre épisodes, s'est exprimé sur Twitter: «Carrie et moi avons été des amis toute la vie. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent (...) Dans «Star Wars», elle a été notre grande et puissante princesse (...) Mon cœur et mes prières vont à Billie, Debbie et toute la famille, les amis et les fans de Carrie. Elle va nous manquer.»

J. J. Abrams, réalisateur du «Réveil de la Force», film dans lequel il a dirigé Carrie Fisher, abonde dans le même sens: «Vous n'aviez pas besoin de rencontrer Carrie Fisher pour comprendre son pouvoir. Elle était tout aussi brillante et belle, dure et merveilleuse, incisive et drôle que vous pouviez imaginer (...) C'est injuste de la perdre (...)»

Bouleversé, Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, a longuement rendu hommage à celle qui incarna sa soeur à l'écran: «Il n'est jamais facile de perdre un membre vital et irremplaçable de la famille. C'est franchement déchirant. Carrie était unique en son genre (...) Elle était NOTRE princesse (...) Une femme magnifique, farouchement indépendante et férocement drôle.»

Harrison Ford, le fameux Han Solo de «Star Wars», est lui aussi ému: «Carrie a été unique en son genre, brillante, originale. Une femme drôle et qui a vécu toute son existence avec courage.»

Peter Mayhew, alias Chewbacca, s'est également exprimé sur Twitter: «Il n'y a pas de mots pour parler de cette perte. Carrie illuminait chaque endroit où elle se trouvait. Elle va beaucoup me manquer.»

Impressionnant et menaçant sous l'armure de Dark Vador, David Prowse parle aussi de Carrie Fisher: «Je suis extrêmement triste d'apprendre le décès de Carrie. C'était merveilleux de travailler avec elle. Condoléances à ses amis, sa famille et ses fans dans le monde entier.»

Enfin, Anthony Daniels, inoubliable C-3PO, n'a pas manqué de rendre hommage à la comédienne: «Je pensais avoir obtenu ce que je voulais sous le sapin de Noël. Je n'ai pas réussi, malgré tant de pensées et de prières de tant de personnes... Je suis très, très triste.» (Le Matin)