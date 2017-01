Depuis la perte tragique de sa mère Carrie Fisher - interprète de la princesse Leia dans la saga «La Guerre des étoiles» décédée à l'âge de 60 ans des suites d'attaque cardiaque, le mardi 27 décembre - et de sa grand-mère - Debbie Reynolds, morte le lendemain à l'âge de 84 ans après une attaque cérébrale -, Billie Lourd ne s'était pas exprimée publiquement.

Sur Insta­gram, la jeune femme de 24 ans vient de poster un cliché en hommage à son «Abadaba» et sa «Momby».

«Rece­voir toutes vos prières et vos mots d'encou­ra­ge­ments durant les dernières semaines m'a donné la force pendant une période où je pensais qu'elle ne pouvait pas exis­ter», a-t-elle d'abord remer­cié ses fans.

Et d'ajouter: «Il n'y a pas de mot pour dire à quel point mon Abadaba et ma seule et unique Momby vont me manquer. Votre amour et votre soutien signi­fie tout pour moi».

???????????????? Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Une photo publiée par Billie Lourd (@praisethelourd) le 2 Janv. 2017 à 10h09 PST

(Le Matin)