L'actrice Claude Gensac, qui fut dix fois l'épouse de Louis de Funès au cinéma est décédée à 89 ans dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé son fils. Elle a tourné plus d'une centaine de films et était encore récemment à l'écran dans un film d'Emmanuelle Bercot.

«Elle a tourné jusqu'au bout», a souligné son fils Frédéric Chemin.

Mais elle est surtout connue pour avoir donné la réplique à Louis de Funès dans la série des «Gendarmes». Le maréchal des logis Ludovic Cruchot l'apostrophait dans les films d'un «ma biche» qui lui a collé à la peau. Elle a d'ailleurs publié une autobiographie intitulée «Ma biche... c'est vite dit!» en 2005.

Débuts avec Michel Simon

C'est au théâtre que cette élève du Cours Simon et du Conservatoire de Paris a débuté sa carrière, et de surcroît dans la tragédie. Mais Sacha Guitry lui a donné son premier rôle au cinéma («La vie d'un honnête homme») avec Michel Simon et un certain Louis de Funès, quinze ans environ avant le début du couple Funès-Gensac au cinéma.

En 1967, c'est sur les conseils de la véritable épouse de Louis de Funès, Jeanne, qu'elle est choisie pour interpréter la femme du personnage joué par le comédien dans «Oscar» d'Edouard Molinaro. Suivront des succès comme «Les grandes vacances», «Le gendarme se marie», «Jo», «L'aile ou la cuisse», «Hibernatus», «La soupe aux choux»...

Gérer l'après De Funès

«Louis de Funès m'a tué», observait l'actrice en 2000 dans un entretien à propos de la traversée du désert qui avait suivi la mort de son partenaire en 1983. Elle a toutefois réussi à rebondir au théâtre. Elle a même connu une renaissance professionnelle à la fin des années 2000, notamment avec des séries télévisées.

Tout récemment, outre le film d'Emmanuelle Bercot, «Elle s'en va», avec Catherine Deneuve, Claude Gensac était encore apparue dans «Lulu femme nue» de Solveig Anspach ainsi que dans «Baden Baden» de Rachel Lang, un film sorti cette année.

Son rôle dans «Lulu femme nue» lui a permis d'être nommée en 2015 pour un César, la récompense du cinéma français, pour celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle avait presque 88 ans. (ats/nxp)