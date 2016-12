Dans le genre simple et efficace, Donald Trump fait fort, avec sa carte de voeux pour Noël.

Ca n'est pas très créatif ni très joli mais cela a le mérite d'être clair!

Et puis, là où on aurait pu craindre d'abondantes dorures et des «T» imposants un peu partout, le président élu des Etats-Unis surprend par une certaine sobriété...

(Le Matin)