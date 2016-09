Char­lize Theron n'a pas peur de s'enlaidir pour un de ses rôles. L'actrice de 41 ans a en effet troqué son corps de rêve pour se glisser dans la peau d'une mère de trois enfants complètement débordée au physique passable dans le film «Tully». Réali­sé par Jason Reit­man, ce long-métrage raconte la relation de cette jeune maman et de sa nounou Tully, interprétée par Mackenzie Davis.

La star a été photographiée sur le lieu du tournage: un parc de Vancouver, au Canada. Selon les médias américains, elle aurait pris 15 kilos pour les besoins du film. Mais, l’actrice sud-africaine n'en est pas à sa première métamorphose. Dernièrement, elle n'a pas hésité à se raser le crâne dans le dernier blockbuster «Mad Max : Fury Road» pour son rôle de Furiosa.

On se souvient aussi qu'en 2003, elle avait déjà pris une douzaine de kilos et avait renoncé à son visage angélique pour incarner le rôle d'une serial-killer dans «Monster». Une transformation qui lui a d'ailleurs valu un Oscar, un Golden Globe ainsi qu'un Ours d'argent au festival du film de Berlin. Son secret pour prendre du poids: «manger beaucoup de donuts», avait-elle confié à l'époque. Quelle douce méthode!

(Le Matin)