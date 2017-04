Laurence Boccolini a posté cette photo de sa main avec une perfusion pour annoncer à ses fans qu’elle avait eu un souci de santé. Sans davantage de précision.

«Parfois on ne peut pas aller toujours bien! Quand le corps dit stop on doit l’écouter! Grosse frayeur mais ça ira! Prenez soin de vous», a-t-elle écrit sur Instagram. Laurence Boccolini, 53 ans, a ensuite rassuré ses suiveurs en leur communiquant qu’elle avait pu rentrer chez elle. mais pas question de devenir le maillon faible: elle restera au repos sur ordre de son médecin. «beaucoup de repos semble nécessaire! (Et beaucoup d’antibiotiques)», a-t-elle ajouté.

(Le Matin)