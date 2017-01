L’année 2017 commence très bien pour Laurent Garnier. Après 30 ans de carrière, le DJ et producteur a été honoré le 1er janvier par le ministère de la Culture et de la Communication qui lui a remis la croix de chevalier de la Légion d’honneur.

L'icône techno, reconnu pour la qualité technique de ses sets rudes et mélancoliques, n'a pas caché sa joie sur Facebook. «Je suis profondément touché de recevoir la plus haute décoration honorifique française pour avoir servi et défendu une musique qui, à l'origine, a subi tant de préjugés et suscité tant d'incompréhension», a-t-il posté.

Humble, Laurent Garnier a tenu à préciser qu’avec cette décoration c’est «toute une communauté» qui était enfin reconnue, pour tous ceux qui se sont battus et ont partagé leur passion de la musique électronique.

Figure incontournable de ce milieu, il espère par ailleurs que cette distinction permettra d’en inspirer d’autres. «Le message est beau et le geste symbolique pour nous tous, et j'espère qu'il pourra donner de l'espoir à une nouvelle génération d'artistes», a-t-il encore ajouté avant de remercier ceux qui le soutiennent depuis le début. (Le Matin)