Hier, Justin Mayo a partagé sur Instagram la preuve que le clan Kardashian-Jenner peut aussi faire des actes désintéressés. Le directeur de Red Eye, une organisation caritative qui soutient les personnes dans le besoin vivant dans les quartiers pauvres de Los Angeles, a remercié toute la famille en commentaire pour sa donation.

Un menu gastronomique pour Noël

Selon TMZ.com, les 100 repas offerts étaient dignes d'un grand restaurant. Au menu : macaroni au fromage et à la truffe blanche, soufflé de pomme de terre douce, dinde, jambon, petites côtelettes braisées et purée de pomme de terre. En dessert, les plus démunis ont eu droit à des tartes et des cookies.

Ce n'est pas la première fois que la famille aide Red Eye

Selon Justin Mayor, dont les propos sont relayés par PerezHilton.com, «c'est loin d'être la première fois qu'îls contribuent à aider les SDF et les enfants que notre organisation parraine depuis 10ans.»

Le directeur précise également que la famille ne cherche pas à se faire de la pub au travers de ces actes. «Toute leur famille continue à faire de superbes actes de générosité pour Red Eye sans prévenir personne...J'en parle parce que je me suis dis que ça serait bien que les gens voient aussi cette facette de cette formidable famille.»

Pas tout le monde n'apprécie la forme

Loin de faire l'unanimité, l'acte de générosité a provoqué des commentaires négatifs sur le poste Instagram de Justin Mayor. Là où l'un s'exclame que les Kardashian-Jenner ne font rien sans calcule et qu'ils savaient très bien que le don ferait parler de lui, l'autre s'offusque que la famille ait décidé d'engager des chefs pour préparer des repas gastronomiques. Un repas préparé par un restaurant local employant des personnes du quartier aurait été plus approprié et aurait pu fournir plus que 100 repas, selon cette personne.

(Le Matin)