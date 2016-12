C'est bien connu, les Kardashians ne font rien à moitié. En amour, en business, dans le drame ou dans la provocation, ils ne reculent devant rien. Alors, quand il s'agit de fêter Noël, c'est l'abondance et le bling-bling qui pointent leur nez.

Organisée dans la demeure de Kris Jenner à Calabasas en Californie, la fête a réunit toute la famille –à l'exception de Rob et Blac Chyna–. Parmi les invités célèbres, on a pu apercevoir John Legend et Chrissy Teigen, Tyga, le joueur des Lakers Jordan Clarkson et Big Sean. Et parce qu'une fête luxueuse a toujours un concert privé de renom, John Legend, David Foster, El Debarge et Babyface ont partagé la scène en chantant des chansons de Noël.

Une vidéo publiée par Khloe Kardashian Snapchats (@khloesnapchats) le 25 Déc. 2016 à 1h35 PST

Une chose est sûr, ces vidéos, postées par Khloé Kardashian, consoleront les fans qui ont eu le cœur brisé en réalisant que la traditionnelle carte de Noël du clan n'a pas été réalisée. (Le Matin)