Louis Walsh est convaincu que la pause des One Direction est en réalité permanente. Il a assisté à la formation du groupe en 2010, dans l’émission X Factor, et est convaincu que Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson et Harry Styles vont privilégier leurs carrières en solo. «C’est terminé, ils ont fait leur temps, c’est fini», a-t-il confié au Telegraph.

«Certains d’entre eux ont pris leur hypermédiatisation un peu trop au sérieux, mais tous les gens autour d’eux - les publicistes, les agents, les managers - avaient peur de le leur dire, car ils se faisaient tellement d’argent grâce à eux», a-t-il précisé avant d'ajouter que le groupe se réunira peut-être dans 10 ans.

Il a également expliqué que certains artistes ayant rencontré le succès grâce à X Factor avaient oublié d’où ils venaient. «Simon (Cowell) a rendu tellement de gens millionnaires, mais personne ne lui est loyal, a-t-il expliqué. On crée des monstres dans l’industrie musicale – ils ne deviennent célèbres que parce qu’ils ont été dans l’émission et qu’on leur a donné une chanson. Ce sont des veinards, mais certains pensent que tout leur est dû et prennent la grosse tête. Trop d’artistes semblent avoir oublié d’où ils viennent.» (Le Matin)