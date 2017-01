Lindsay Lohan a laissé parler son cœur sur Instagram. La star de «Lolita malgré moi», âgée de trente ans, a récemment posté un poème sur réseau social dans lequel elle a expliqué vouloir «réparer» les cerveaux des terroristes islamistes.

Elle a commencé par expliquer que suite à certains événements, elle est restée éveillée dans son lit, aux premières heures du jour. «J’entends parfois la voix de ceux que j’aimais le plus, débute-t-elle. Mais dans ce monde, on vit dans la terreur… Je ne peux expliquer la plupart des choses qui arrivent… J’essaie de comprendre… Quand je suis seule au lit à 3 heures du matin… Alors, je ne peux pas dormir, je me retourne… Je ne peux pas penser et mon corps devient froid… Je me sens plus vieille, soudain… Et je réalise qu’au moins, je suis dans un lit.»

La star poursuit avec les problèmes de ce monde en ces termes: «Je suis toujours vivante… alors, que puis-je vraiment dire? Va au lit et ferme tes rideaux.»

Elle aborde ensuite un autre sujet d’actualité et explique qu’elle aimerait changer les esprits de ceux qui rejoignent les rangs de l’Etat islamique. «Je ne peux m’empêcher de vouloir réparer ces cerveaux paresseux de Daesh… car… je peux sans doute trouver un truc… plutôt que de vivre dans un monde de peur et de doutes, maintenant ils tirent, avant, nous crions », écrit-elle.

Déchirée par la guerre

En 2016, Lindsay Lohan s’était rendue plusieurs fois en Turquie pour voir des réfugiés forcés de fuir la Syrie. Et même si l’état du monde l’attriste, l’actrice termine son poème sur une note positive: «Si j’arrive au moins à continuer d’essayer de tout régler… je conserverais un petit monde rempli d’amour… je partagerais mes sourires et je distribuerais trop de bisous. »

L’ancienne enfant star avait déclaré au New York Post le mois dernier qu’elle voulait retourner voir les réfugiés en Turquie, en 2017. (Le Matin)