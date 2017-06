Le mariage entre l'attaquant argentin Lionel Messi et sa compagne Antonella Roccuzzo, mère de ses deux fils, aura lieu vendredi 30 juin dans leur ville natale de Rosario, en Argentine, a confirmé jeudi l'agence qui gère la communication de la star du FC Barcelone. «La célébration aura lieu le 30 juin à Rosario (Argentine)», a écrit l'agence 6Pointer dans un communiqué.

La presse argentine évoquait depuis plusieurs semaines l'imminence de ces noces mais la date n'avait pas été confirmée officiellement. Le mariage intervient en pleine trêve estivale, alors que le Barça ne reprendra que courant juillet l'entraînement pour la nouvelle saison.

Messi, qui fêtera ses 30 ans le 24 juin, et Antonella Roccuzzo, âgée de 29 ans, sont tous deux originaires de Rosario, à 310 km au nord de Buenos Aires. Ils vivent ensemble depuis 2008 et ont deux garçons, Thiago, 4 ans, et Mateo, un an, nés tous deux à Barcelone. Selon plusieurs médias argentins et espagnols, le mariage aura lieu dans la cathédrale de Rosario. Parmi les invités attendus, on évoque la présence de plusieurs équipiers de Messi au Barça, comme son ami uruguayen Luis Suarez, ou le défenseur catalan Gerard Piqué, en couple avec la chanteuse colombienne Shakira. (afp/nxp)