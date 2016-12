Mercredi dernier, un site pornographique spécialisé dans les clichés suggestifs de star a publié des photos volées de Lucy Hale, la star de Pretty Little Liars, sur lesquelles on voit sa poitrine. Ces dernières provenaient de son téléphone qui a été piraté.

Elle règle ses comptes

Après une mise en garde de son avocat Marty Singer, le site a supprimé les photos, mais Lucy Hale n'en a pas fini avec les pirates et règle ses comptes sur Twitter. «Et bien je ne voulais pas apporter de commentaires sur une chose aussi ridicule mais vu que j'ai décidé d'ouvrir ma bouche pour 2017...autant commencer maintenant», dit-elle.

Précisant qu'elle n'est pas contente de voir ses photos en public, elle ne veut pas s'excuser pour ces dernières, tout comme tout ce qu'il se passe dans sa vie privée. «Encore une fois le corps et la vie privée d'une femme a été volé et violé en face du regard public, explique-t-elle. Je ne vais pas m'excuser pour ce que je fais de ma vie, cela ne concerne que moi. C'est vraiment dommage que ce type d'exposition soit permis.»

Le soutien de ses fans la touche

Lucy Hale conclue son post en remerciant ses fans qui ont apporté leur soutient au moment de la fuite tout en exposant les responsables. «Merci pour vos gentils messages de soutien. J'en avais bien besoin pour me rappeler que je suis entourée par tellement d'amour. Je vous apprécie tous beaucoup. Et pour celui qui a fait ça: tu peux aller te faire foutre», a-t-elle expliqué.

Le site l'insulte

Même après avoir retiré les photos, les dirigeants du site porno ont envoyé un message insultant et à l'actrice. «Lucy Hale a eu des photos nues qui ont fuité en ligne, écrivent-ils. Cependant, les avocats nous ont demandé de les retirer sur la base d'infraction au copyright. Mais la vraie raison est sans doute parce que Lucy fait une duck face débile et que ses seins sont vraiment petits, mous et tristes.» Le message se termine sur une note encore plus vicieuse en déclarant que Lucy Hale devrait les remercier pour toute l'attention qu'elle a reçue depuis la diffusion des photos. (Le Matin)