Décidément, Mariah Carey veut oublier le fiasco du Nouvel An! Après sa performance catastrophique durant le Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve à Times Square - playback loupé et départ contrarié de la scène - et ses accusations de sabotage envers l'équipe technique du concert télévisé - elle n'aurait soi-disant pas eu de retour dans l'oreillette -, la chanteuse américaine a tenu à remercier ses fans.

«Mes vrais fans m’ont tellement soutenue. Je leur suis tellement reconnaissante», a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly. Elle avait également reconnu, le 1 janvier, que «des fois, ça merde» avant de souhaiter une «bonne et saine nouvelle année tout le monde».

Après ce cauchemar sur scène, la chanteuse envisage de repenser sa façon de préparer ses passages télévisés. «Ça ne va pas m’empêcher de faire du live à l'avenir, mais j’aurais moins confiance à l’idée de faire appel à une personne hors de mon équipe», a-t-elle précisé.

Et pour le plus grand bonheur de ses fidèles, la diva a offert sur Twitter un extrait vidéo de sa téléréalité, particulièrement chaud, où son chéri (et danseur) Brian Tanaka sort de son gâteau d'anniversaire, torse-nu. Magic!

Think you've seen it all? Watch @MariahsWorld on @e_entertainment & live tweet with me tonight at 9/8c for a real glimpse into my world! ?????? pic.twitter.com/cj9ore4bm0 — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 janvier 2017

(Le Matin)