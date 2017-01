«J'ai 24 ans, la grippe, ma copine me fait la gueule, j'ai plus de projet, plus beau­coup de potes, et je déprime en écou­tant du Marina Kaye», se lamentait un inter­naute sur Twitter. Et comme par miracle, à sa grande surprise, Marina Kaye visiblement touchée par sa détresse a décidé de lui adresser un message de soutien sur le réseau social. «Moi j'te lâche­rai pas, mec», a-t-elle tweeté. Depuis, le prénommé Bobi­nours semble s'être réconcilié avec sa copine qui ne lui ferait «plus vrai­ment la gueule».

(Le Matin)