Marion Cotillard en cage pour les militants de Greepeace L'actrice et des personnalités françaises de la politique et de la culture se sont symboliquement mises en cage vendredi à Paris pour marquer leur soutien aux trente militants de Greenpeace détenus depuis deux mois en Russie.

Marion Cotillard a expliqué à nos confrères de «Télé 7 Jours» que son compagnon, Guillaume Canet, est devenu «fou» lorsque la presse américaine a accusé l’actrice d’être la source de la rupture entre Brad Pitt et Angelina Jolie.

C’est pourquoi celle qui a partagé l'affiche du film «Alliés» avec Brad a tenu à réagir sur cette histoire: «Je n’ai pas eu envie que ce genre de c*** l’atteigne davantage. Quand je me suis retrouvée au milieu du linge sale de ce couple iconique, j’ai d’abord eu du mal à le croire. Je riais même quand on m’en a parlé. Guillaume, de son côté, a été confronté aux paparazzi, aux gens qui le traitaient de cocu. En deux minutes, ta femme devient une «salope», une «vipère», une «briseuse de ménage»… dans le monde entier! Et ça, il ne l’a pas supporté.»

(Le Matin)