Plus connu pour son rôle de Luke Skywalker dans la trilogie «Star Wars», Mark Hamill prêtait aussi sa voix au personnage du Joker dans le dessin animé dédié à Batman des années 90.

Ce dernier a récemment eu la génialissime idée de parodier les tweets de Donald Trump avec la voix de l'ennemi de Batman. Une moquerie pleine de tact.

Tout à commencé le 31 décembre dernier, quand le président américain souhaitait dans une publication la bonne année, y compris à «ses nombreux ennemis». Plusieurs internautes s'étaient alors pris au jeu de comparer le message à des citations de grands méchants de comics.

Parmi eux, le scénariste Matt Oswalt qui citait une célèbre déclaration du Joker, proposant même l'idée de créer une application qui reprendrait les tweets de Donald Trump avec la voix de Mark Hamill.

BILLION DOLLAR IDEA: an App that you can feed every Trump tweet into that plays it back in @HamillHimself Joker voice. You're welcome.