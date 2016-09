Miley Cyrus et ses tenues excentriques L'art et la manière d'apparaître sous les spotlights.

Miley Cyrus ajoute une nouvelle corde à son arc. La chanteuse et actrice américaine a joué les présentatrices le 28 septembre. En effet, le temps d'une émission, elle a remplacé Ellen DeGeneres qui s’est portée malade. Cette dernière en a informé les fans dans la journée, expliquant que la chanteuse avait «tout lâché» pour lui rendre service.

Afin que les téléspectateurs ne soient pas trop déstabilisés, Miley Cyrus avait opté pour le même style vestimentaire qu’Ellen DeGeneres, à savoir une veste en denim, une chemise blanche, un pantalon noir et des baskets blanches. Elle a confié en ouvrant l’émission qu’elle avait répété en coulisses.

Love you Ellen! Feel better soon! ?????????????????? Im hosting @theellenshow todayyyyyyyy! check ellentv.com for local listings Une photo publiée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 29 Sept. 2016 à 7h48 PDT

«Hey, tout le monde. Merci. Je suis Ellen DeGeneres. Ok, bon, clairement, je ne suis pas Ellen. Je suis Miley Cyrus, a-t-elle dit au micro. Comment allez-vous? Écoutez maintenant, je sais que vous êtes tous venus voir Ellen, donc je vais faire de mon mieux pour vous rendre très heureux. Je suis habillée comme elle, je sens comme elle, juste avant de venir ici, j’ai embrassé une fille (ndlr: Ellen DeGeneres est mariée à l'actrice Portia de Rossi), donc merci. Merci de rester.»

A l'aise

Si Miley Cyrus avait déjà présenté les MTV Video Music Awards en 2015, elle n'a pourtant pas l'habitude de présenter des talk show. «Je dois reconnaître que je suis un peu nerveuse, parce que je n’ai jamais présenté une émission avec des vêtements sur le dos, donc c’est un peu bizarre, a-t-elle plaisanté en référence à son ancien look. Ne vous inquiétez pas. Ellen va guérir, elle ne se sent simplement pas bien, donc elle m’a demandé de la remplacer, et bien sûr, j’ai dit oui pour ma copine Ellen.»

Lors de l’émission, qui sera diffusée ce soir, Miley Cyrus a interviewé Sarah Jessica Parker et Idina Menzel. (Le Matin)