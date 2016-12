Vous souvenez-vous de Mimi Siku dans le film «Un Indien dans la ville» racontant l'histoire de ce jeune garçon ayant grandi en Amazo­nie et rapa­trié à Paris pour vivre avec son papa (interprété par Thierry Lher­mitte)? Le jeune indien, joué par Ludwig Briand, s'est depuis bien éloigné de l'univers cinématographique. Aujourd'hui âgé de 35 ans, il est gref­fier dans un tribu­nal d’Ile-de-France.

«Quand j’étais enfant du spec­tacle, je voulais faire vété­ri­naire parce que j’adore les animaux, mais j’ai laissé tomber. J’ai passé mon bac, j’ai enchaîné les petits boulots […] Et puis j’ai pu rejoindre ma filière de forma­tion en passant le concours de gref­fier. Aujourd’­hui, je n’ai aucun regret, j’adore ce que je fais, je travaille pour l’in­té­rêt géné­ral», a-t-il confié à Ouest-France.

Une suite du film?

Par ailleurs, il a avoué à nos confrères que son rôle de Mimi Siku représentait souvent un atout durant ses en­tre­tiens d'embauches. «C’est un sujet qui revient forcé­ment sur la table. Il faut dire que ça attire l’œil sur un CV. Lorsque j’ai inté­gré l’École natio­nale des greffes, on était une ving­taine de mecs seule­ment. Certains se sont amusés à taper mon nom dans Google et devi­nez ce qui ressort en premier…»

Questionné sur sa participation en cas d'une éventuelle suite du film qui l'a rendu populaire, il répond: «Si c’était du sérieux, ça me deman­de­rait une grosse réflexion! Cela me plai­rait de retrou­ver l’équipe du tour­nage et de retour­ner en Amazo­nie».

(Le Matin)