«Je vais de mieux en mieux. J’ai encore un peu de rééducation, mais j’ai repris les tournages et je revis.» Mimie Mathy, 59 ans, nous a tout de suite rassurés au bout du téléphone. La comédienne avait eu une arthrodèse en début d’année. Pourtant, elle s’est vite remise sur pied pour sortir son livre «Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance?». Elle y parle de sa maladie, son enfance, son travail… De tout. Et sans tabou. Comme lors de notre interview. «Je voulais m’exprimer sur tout ce qui aurait pu me détruire et qui finalement m’a construite», a-t-elle confié de sa voix douce. MIMIE MATHY, QUI ÊTES-VOUS? Je suis quelqu’un de volontaire, de têtue, de plutôt ouverte aux autres et attentive… (Elle réfléchit.) Et surtout heureuse de vivre. VOTRE TOUT PREMIER SOUVENIR? Je devais avoir 3 ans et je ne voulais pas voir les gens invités pour mon anniversaire. Je me suis mise sous la table avec une amie de mes parents pour souffler mes bougies, puis je suis remontée. Cela a fait rire tout le monde, même mon père et ma mère qui étaient plutôt sévères. ÉTIEZ-VOUS UNE ENFANT SAGE? De toute façon je n’avais pas le choix. Mes parents étaient très à cheval sur l’éducation. Même si j’ai dû désobéir un peu, je ne m’y risquais pas trop. ENFANT, DE QUOI AVIEZ-VOUS PEUR? De mourir dans la nuit. J’avais peur de me coucher au moment où toutes les lumières étaient éteintes. Je faisais une petite prière à je ne sais pas qui là-haut et je lui demandais de me réveiller en vie le lendemain matin. Je préférais rater la fin du film, plutôt que de me coucher en même temps que tout le monde. DANS L'ENFANCE, QUEL FUT VOTRE PLUS GRAND CHOC? De découvrir que ma grand-mère était la maman de ma maman. Je me souviens très bien de ma réaction. J’avais entre 5 et 6 ans et on était en vacances dans une maison louée pour 15 jours de vacances. Je n’arrêtais pas de répéter: «Non, mais ce n’est pas possible! Tu es ma maman… Et toi ma grand-maman?» (Rires.) J’ai eu du mal à intégrer le fait que ma mère avait aussi une mère. DANS VOTRE LIVRE, VOUS PARLEZ DE VOTRE MALADIE DES OS COMME UNE DIFFÉRENCE ET N’UTILISEZ JAMAIS LE MOT HANDICAP. Cela n’a jamais été quelque chose de handicapant. J’ai toujours pu avancer de la manière dont je voulais. Un handicap, c’est quelqu’un dans un fauteuil ou une personne qui ne voit pas. Malgré ma différence, je n’ai pas connu de problèmes grâce, entre autres, à l’amour de mes parents. CETTE DIFFÉRENCE VOUS A-T-ELLE TOUT DE MÊME PESÉ À UN MOMENT? Pas spécialement. Enfin, oui à l’adolescence. Lorsque d’habitude on roule des pelles au cinéma dans le noir, je tenais plutôt la chandelle. Mais mes amis étaient tous très présents. VOTRE MÈRE VOUS DISAIT-ELLE «JE T'AIME»? On se le dit tout le temps dans la famille. Il ne faut jamais être pudique avec les sentiments. QUE VOULIEZ-VOUS DEVENIR? Au départ, c’était institutrice. Puis chanteuse comme Sheila. Et lorsque j’ai découvert les comédies musicales américaines, je voulais être comme Liza Minnelli. Je voulais faire un métier où on ne se dit pas: «Je vais travailler, mais je vais jouer ou chanter.» L'AMOUR POUR LA PREMIÈRE FOIS. C'ÉTAIT QUAND ET AVEC QUI? À 20 ans, avec un monsieur plus âgé. C’était super. VOTRE PLUS GRAND REGRET? Que nos parents ne soient pas éternels. Mais aussi de perdre les gens en général. AVEZ-VOUS DÉJÀ VOLÉ? Oui! Avec mes frangines, on faisait même un concours. C’était un bouquin de poche, une gomme, un taille-crayon… Mais je n’avais pas peur du vigile. C’était surtout la punition de mon père qui me faisait trembler. Heureusement, je ne me suis jamais fait attraper. AVEC QUI AIMERIEZ-VOUS PASSER UNE AGRÉABLE SOIRÉE? George Clooney! Cela lui ferait du bien maintenant qu’il vient d’avoir ses jumeaux. Il pourrait passer la soirée avec moi. Mon mari (ndlr: Benoist Gérard) n’y verrait aucun inconvénient. Il garderait même les enfants. (Rires.) QUI TROUVEZ-VOUS SEXY? Toujours le beau George. Lui et moi, c’est une vieille histoire d’amour depuis que j’ai commencé à regarder la série «Urgences». POURQUOI AVEZ-VOUS PLEURÉ LA DERNIÈRE FOIS? C’était lors d’une émission de télé. Ils ont passé des images de ma grand-mère et j’ai eu l’impression de voir mon papa aujourd’hui. Cela m’a bouleversée. C’était le choc de trouver les traits de mon papa dans ceux de sa maman. DE QUOI SOUFFREZ-VOUS? Je souffre de la connerie humaine qui n’est pas capable de répartir les richesses de la vie pour que tout le monde en ait un petit peu. Cela m’énerve qu’on ne soit pas capable de résoudre les problèmes avec les réfugiés, ou d’aider des enfants malades… AVEZ-VOUS DÉJÀ FRÔLÉ LA MORT? J’ai eu un accident de voiture une fois. On est rentrés dans un arbre… (Elle fait une pause.) Mais c’était plus de peur que de mal. Je ne pense pas avoir échappé à la mort à ce moment-là. J’ai cru la frôler plusieurs fois en avion. Mais c’est ma trouille de l’altitude qui me joue des tours. CROYEZ-VOUS EN DIEU? S’il y a un Dieu, je pense qu’il est un peu sourd par moments. QUEL EST VOTRE PÉCHÉ MIGNON? Le saucisson et un bon coup de blanc. TROIS OBJETS QUE VOUS EMMENEZ SUR UNE ÎLE DÉSERTE? Un écran pour regarder des films. Un cahier pour écrire. J’adore écrire. Même si tout le monde utilise son ordinateur de nos jours, je préfère le crayon. J’en profiterais pour rédiger un roman. Et une bonne réserve de bon vin blanc. (Rires.) Mon mari a des vignes en Provence et on commercialisera notre premier millésime l’année prochaine. PENSEZ-VOUS QUE VOUS GAGNEZ ASSEZ PAR RAPPORT AU TRAVAIL QUE VOUS FOURNISSEZ? Trop. Mais à partir du moment où on me le donne, c’est que j’en rapporte beaucoup plus. Ce n’est pas moi qui décide de mon salaire. J’essaie d’aider aussi ceux autour de moi qui gagnent moins. QUI SONT VOS VRAIS AMIS? Un mélange de personnes que j’ai connues au lycée et du métier. Notre bande d’amis s’appelle «les déjantés». On a tous entre 60 et 65 ans. On se retrouve tous les étés dans ma maison du Sud pour partager de bons moments. QUE SOUHAITEZ-VOUS À VOS PIRES ENNEMIS? D’avoir plein de boutons sur la gueule, d’être aphone et non-voyant. (Rires.) QUI AIMERIEZ-VOUS VOIR RÉPONDRE À CE QUESTIONNAIRE? Gilles Legardinier, l’écrivain avec qui j’ai coécrit mon dernier livre. (Le Matin)