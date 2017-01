C'est une bien triste nouvelle pour les fans des Enfoirés. Cette année, la troupe devra se passer non seulement de Jean-Jacques Goldman - qui avait annoncé son retrait en mai 2016 estimant «qu'il n'avait plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission» - mais aussi de Mimie Mathy pour cause de maladie.

«Ils vont très bien s'en sortir. (...) Moi ça me fait mal au cœur de me dire que je ne serai pas avec mes copains. En plus, c'est un vrai rendez-vous annuel. On éprouve du plaisir à se retrouver, même si c'est un boulot de folie. (...) Ça été une déchirure, mais à un moment, il faut choisir», a-t-elle confié à nos confrères de RTL.

En effet, la comédienne, particulièrement attachée au spectacle depuis 1994 , a déclaré qu'elle devra subir une grosse opération au dos. «J'ai une grosse hernie discale que j'ai laissé traîner, ça a fait une sciatique, j'ai enchaîné les tournages (...) et j'ai un peu trop tiré sur la corde. Donc je me fais opérer la semaine prochaine.»

A la suite de cette chirurgie, l’interprète de Joséphine Ange gardien fera une pause des plateaux de tournages, le temps de «se reposer et remuscler le tout». (Le Matin)