David Bowie, Mohammed Ali, Prince, Leonard Cohen et maintenant Georges Michael et Carrie Fisher, l'année 2016 a connu une vague de décès de célébrités qui ont marqué trente années de pop culture. Mais si la plupart des messages sur les réseaux expriment la tristesse et le désespoir de voir ainsi mourir des héros tant aimés, on peut toujours compter sur le comédien Charlie Sheen pour un ton disons... différent. Sur Twitter, il invoque tout simplement Dieu pour que Donald Trump soit le suivant. Et y ajoute les formes avec un emoji en forme de doigt d'honneur.

Dear God;



Trump next, please!

????????



