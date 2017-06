Encore un nouveau projet pour Nabilla. Alors qu'elle vient de sortir son nouveau livre, Nabilla Benattia est inclassable, la it girl vient de dévoiler sur les réseaux sociaux une scène bonus d'Orange Is The New Black, dans laquelle elle donne la réplique à des personnages clés de la série, Suzanne "Crazy Eyes" Warren, Tasha "Taystee" Jefferson et Cindy Hayes. « LES MEUFS D'#OITNB ME PRENNENT LA TÊTE !! Trop contente d'avoir tourné tout ça avec les actrices de la série @NetflixFR #OITNBxNabilla », a-t-elle écrit en légende, apparemment ravie d'avoir pu participer à l'aventure.

Sur les images, visiblement destinées au public français, Nabilla incarne une détenue parisienne qui a poignardé son petit ami. On retrouve d'autres références à son actualité passée, comme la mention du « shampoing » qui l'a rendue célèbre. La starlette finit par quitter la scène en s'offensant d'un « Allo » prononcé par l'un des personnages. « Laissez-moi tranquille avec cette expression ! J'en ai marre ! », s'exclame Nabilla avant de laisser ses copines seules à table.

(Le Matin)