2016, «annus horribilis» pour les couples à Hollywood? Moins d'une semaine après la révélation de la séparation de Brad Pitt et Angelina Jolie, les acteurs Naomi Watts et Liev Schreiber annoncent à leur tour leur rupture. L'actrice britannique de 47 ans, deux fois nommée aux Oscars, et l'américain de 48 ans, n'étaient pas mariés mais formaient un couple depuis onze ans et ont deux garçons.

«Ces derniers mois, nous en sommes venus à la conclusion que la meilleure manière d'aller de l'avant en tant que famille est de nous séparer en tant que couple», ont déclaré les deux stars dans un communiqué aux médias américains.

«C'est avec beaucoup d'amour, respect et amitié que nous entendons élever nos enfants ensemble et explorer cette nouvelle phase de notre relation», ajoutent-ils.

Ces derniers mois, outre Angelina Jolie et Brad Pitt, Johnny Depp et Amber Heard, Jennifer Garner et Ben Affleck ont fait part de leur rupture, entre autres couples célèbres.

Naomi Watts a été révélée au grand public dans le film de David Lynch «Mulholland Drive» en 2001, avant de jouer dans le film d'horreur «The Ring», sous la direction d'Alejandro Inarritu dans «21 Grams» puis «Birdman», de Woody Allen («Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu»), Michael Haneke («Funny Games»),...

Liev Schreiber, nommé trois fois aux Golden Globes pour son rôle d'avocat de célébrités dans la série «Ray Donovan», et récompensé pour sa performance dans la saga journalistique «Spotlight», a également joué dans le block-buster «X-men Origins: Wolverines». (AFP/Le Matin)