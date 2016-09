Le fétichiste des stars Vita­­lii Sediuk a encore récidivé. Après avoir tenté d'embrasser Will Smith, de s'être frot­té contre l’en­trejambe de Leonardo DiCa­prio et plus récemment de s'être jeté sur la top Gigi Hadid - à la sortie du défilé de Max Mara à Milan, le 22 septembre dernier -, le voilà qu'il a osé s'en prendre à Kim Kardashian, mardi.

Alors que la compagne de Kanye West sortait tout juste de sa voiture pour assister à un événement mode dans le cadre de la Fashion Week, l'Ukrainien a tenté de lui faire un bisou sur les fesses en pleine rue à Paris. Mais en vain! Le malheureux a été rapidement maîtrisé par un des gardes du corps qui l'a violemment plaqué au sol.

Look but don't touch ???? ???? #Paris #kimkardashian #MakeupByMario. Of course @pascalduvier crushed him ???????????????????????? and @steph_shep too ???? Une vidéo publiée par Mario Dedivanovic (@makeupbymario) le 28 Sept. 2016 à 9h31 PDT

Mais à en croire son Instagram, la mère de North et Saint s'est visiblement rapidement remise de cette agression. Après seulement quelques heures de cet incident, elle a posté un nouveau selfie sexy où elle pose en mode combo bas résilles/topless. Elle s'est ainsi affiché les seins nus et écra­sés par ses avant-bras.

Parisian Vibes Une photo publiée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 28 Sept. 2016 à 14h31 PDT

(Le Matin)