Toujours aussi direct, Philippe Bouvard. La preuve? Interrogé par Le Parisien qui lui demandait s'il préférait le «Touche pas à mon poste» de Cyril Hanouna ou le «Quotidien» de Yann Barthès, le journaliste et ancien animateur des Grosses Têtes, 86 ans, a expliqué sans langue de bois: «Barthès, c'est prétentieux comme toujours, parce qu'il l'est. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de contenu qu'avant. Mais c'est souvent fourre-tout (...) Hanouna, il a fait mon siège pour que je revienne sur des petites méchancetés que j'avais dites sur lui (en 2013, Bouvard avait en effet déclaré qu’il ne trouvait «aucun talent» à Cyril Hanouna et, en 2014, qu'il n’avait pas son pareil pour faire la «promotion des épinards frais dans les supérettes», ndlr) . Il m'appelait tous les jours. J'ai fini par dire que j'avais dit ça sans vraiment le regarder. Ce qui était une méchanceté supplémentaire... Il a un don de bonimenteur mais un petit pois à la place du cerveau.»

Puis, vraiment en forme, il a ajouté: «Longtemps, j'ai préféré regarder l'émission d'Anne-Sophie Lapix, sur France 5. Mais aujourd'hui, cela tourne un peu à l'échange de private jokes et ça m'intéresse moins. D'ailleurs, c'est un peu la forme de tous ces programmes de début de soirée. Chacun se fout en boîte... Cela ne suffit pas à faire une bonne émission.» (Le Matin)