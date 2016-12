Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, Michel Polnareff est revenu sur les événements qu'il a traversés ces derniers temps. «Je suis encore assez fati­gué, mais hors de danger», a-t-il confié avant d'exprimer sa colère face à ceux qui ont douté de la gravité de son diagnostic médical évoqué par son entourage.

«Je suis évidem­ment exces­si­ve­ment contra­rié par ces rumeurs de caprices de star. (…) Il faudra que les gens qui ont fait croire ça prennent leurs respon­sa­bi­li­tés. Il faudra, je pense, qu’ils présentent des excuses pas tellement à moi - parce que je m'en fous, mon idée est faire - mais au Dr Siou et au personnel de l'hôpital américain [ndlr: de Paris, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)] qui m'ont sauvé la vie. Ils ne méritaient pas, mais vraiment pas, qu'on doute une seule seconde de leur intégrité. (...)» Et de terminer: «La bonne foi et la vérité triomphent toujours».

Pour rappel, le chanteur de 72 ans a été hospitalisé le 3 décembre pour une embolie pulmonaire en pleine tour­née française - qu'il a par ailleurs annulée. Il a pu quitter l'hôpital américain, le jeudi 15 décembre au soir. Depuis, l'artiste aurait été aperçu dans une attitude laissant douter de son état de santé.

(Le Matin)