Après une première collection en noir et blanc, la pop star revient à la couleur et entend une nouvelle fois casser les codes du vêtement et des chaussures de sport, selon les premières photos dévoilées sur Instagram.

Puma vibes! #Vogue Une photo publiée par badgalriri (@badgalriri) le 27 Sept. 2016 à 22h55 PDT

Pièce phare de cette collection: les baskets-stilettos portées sur les photos par la top modèle Gigi Hadid, qui n'hésite pas à courir et à sauter avec. Peu propices à la course à pied, ces baskets blanches à talons aiguilles, avec une bande noire sur le côté, apportent une touche de glamour aux tenues de la collection.

Puma vibes! #Vogue Une photo publiée par badgalriri (@badgalriri) le 27 Sept. 2016 à 22h52 PDT

La pop star barbadienne, passée cet été en concert au Stade de France, a également mis en avant une combinaison multicolore et moulante avec cape ainsi qu'une robe-tunique aux manches élargies pour mieux courir. Les modèles semblent autant faits pour être confortables que pour attirer le regard.

Ambassadrice depuis plus d'un an

La présentation de la collection est prévue dans la soirée de mercredi dans un hôtel particulier de la capitale française. Elle sera retransmise en direct sur la plateforme de streaming Tidal du rappeur Jay-Z.

Rihanna est l'ambassadrice de l'équipementier allemand depuis plus d'un an. En plein redressement après une traversée du désert, la marque au félin bondissant a décidé de se recentrer sur le sport et les chaussures, sa force d'antan.

La première collection de Rihanna pour Puma, présentée à l'automne 2015 à New York, avait tenté de réinterpréter le sportswear, en détournant notamment les codes du jogging.

Elle avait lancé un nouveau modèle des baskets «Creeper» de la marque. Une réinterprétation avec une semelle compensée des «Suede», modèle classique en daim de Puma, rapidement en rupture de stock. (afp/Le Matin)