Roger Moore, qui a interprété James Bond durant 12 ans, a vu défiler à son bras les plus belles actrices de sa génération. Mais dans la vraie vie, l’acteur est un grand timide!

«Adolescent, je n’étais jamais sûr de moi. Donc j’ai inventé Roger Moore. J’étais probablement timide. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont timides et d’autres non. Je n’étais pas très confiant avec les femmes», a-t-il confié au Telegraph.

«J’étais probablement un peu en surpoids quand j’étais jeune. Je me souviens que mon père serrait la ceinture de mon imperméable bleu d’écolier assez fort quand on sortait, et il me disait: "Tu es comme un sac à patates, attaché et laid au milieu". Je crois que mon insécurité vient probablement de là.»

S’il a interprété de nombreux rôles au cinéma, Roger Moore est surtout connu pour avoir joué James Bond. «Je ne changerais rien sur la façon dont je l’ai joué. Je l’ai joué légèrement ironique parce que je n’ai jamais vraiment cru au fait que James Bond était espion, tout le monde le connaissait, tout le monde savait qu’il buvait. Il entrait dans un bar et tout le monde disait: "Ah, Commandant Bond, martini, au shaker, pas à la cuillère". Les espions sont des gens sans visage.» (Le Matin)