La bataille s'annonce longue entre Run-DMC, Amazon et Walmart. Comme le révèle TMZ.com, le groupe a porté plainte contre les revendeurs en ligne pour la fabrication, la vente, la distribution et la promotion de plusieurs produits contenant leur logo qui pousserait les consommateurs à penser que les icônes du hip-hop seraient les initiateurs de ces marchandises. Walmart est également un géant de la vente en ligne et de supermarchés aux Etats-Unis.

De nombreux produits sont concernés

Toujours selon TMZ.com, les objets concernées par le procès sont, notamment, des lunettes, des chapeaux, des t-shirts, des écussons et des porte-monnaies. Par ailleurs, Run-DMC rajoute que les deux compagnies sont complices d'autres entreprises –que le groupe poursuit également– dans l'utilisation frauduleuse de leur logo.

Un logo précieux

Si Run-DMC tient tant à protéger leur emblème, c'est qu'il vaut de l'or. Le logo leur a notamment rapporté 1.6 million de dollars suite au partenariat avec Adidas. Et, selon Billboard.com, la plainte précise également qu'il leur aurait rapporté plus de 100 million de dollars depuis sa création dans les années 80. (Le Matin)