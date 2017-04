Selena Gomez et The Weeknd s’aiment et ils ont décidé de le montrer. Hier, le rappeur a posté sur son compte Instagram une photo de lui et de la chanteuse en train de s’embrasser passionnément. Le cliché a suscité beaucoup de réactions de la part des fans qui ont laissé des commentaires très positifs. «Wow, c’est génial », a posté l’un alors qu’un autre écrivait : « Je suis tellement heureux pour vous deux».

Vendredi soir, Selena Gomez et The Weeknd ont également été aperçus ensemble à la fête d’anniversaire du rappeur Belly à Los Angeles. Ils n’ont pas hésité à se montrer très affectueux et selon E! News, ils avaient l’air très amoureux. «Selena et The Weeknd étaient vraiment adorables. Ils étaient assis tous les deux près d’un feu et ils ne se sont pas quittés. Il embrassait son front et lui tenait la main. Ils ne buvaient pas, ils ont juste mangé de la pizza et ont discuté. Les invités faisaient la fête à fond mais Selena et The Weeknd sont restés discrets, en retrait. Ils ont dansé un peu et ont trainé en se tenant par la main, assure une source. Ils ont pris des selfies et se sont faits des câlins. Ils étaient vraiment concentrés l’un sur l’autre et ils avaient l’air très amoureux.»

L’informateur précise que la fête a duré jusque tard dans la nuit. Si la majorité des invités ne sont pas partis avant trois heures du matin, Selena Gomez et The Weeknd ont choisi de s’éclipser un peu avant, juste après le gâteau d’anniversaire. (Le Matin)