Serena Williams bientôt le mariage?

Serena Williams file le parfait amour avec Alexis Ohanian, l'un des fondateurs de Reddit. Sur la plate-forme de son petit ami, la cham­pionne de tennis a publié une photo la montrant - jupe, top blanc et baskets - appuyer sa main contre le torse de son compa­gnon et affichant par la même sa grosse bague de fiançailles. On se souvient qu'il y a une semaine, la sportive de 35 ans avait annoncé cette heureuse nouvelle en postant un dessin. Il illustrait Alexis tendant une très grosse bague à Serena.

(Le Matin)