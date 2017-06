Sia s’offre Julianne Moore et Zoe Saldana pour son dernier clip. Il illustre le titre «Free Me», destiné à soulever des fonds pour la campagne #endHIV. Initiée par la Abzyme Research Foundation, elle vise à récolter de l’argent pour financer la création de vaccins «thérapeutiques efficaces et peu onéreux» contre le VIH et le sida.

Ils seraient actuellement à l’étude chez la U.S. Food and Drug Administration (FDA), ainsi que le rapporte E! News.

«Voici Kai, une future maman, une fille, une amie, dit Julianne Moore au début du clip, alors que la caméra se resserre sur Zoe Saldana, chez le médecin. Elle va apprendre que le VIH prend possession de son corps, attaque son système immunitaire et que si elle ne le soigne pas, il touchera également le bébé qu’elle attend.»

Zoe Saldana se met ensuite à danser - la chorégraphie est signée Ryan Heffington, un collaborateur de longue date de Sia - et se termine avec un plan sur l’actrice qui câline son bébé, accompagné de la légende: «Le VIH/sida est le tueur numéro des femmes en âge de reproduction à travers le monde. Allez sur ENDHIV.com pour soutenir un nouveau remède prometteur. Ensemble, nous pouvons mettre un terme au sida (#endHIV, NDLR). »

Les bénéfices du single de Sia iront à la campagne #endHIV. Les organisateurs espèrent soulever 1 million de dollars (soit environ 893.000 euros). « Free Me sera disponible en digital partout ce vendredi, a écrit Sia sur Twitter. Tous les bénéfices financeront les tests pour un vaccin afin de mettre un terme au sida @endhiv - Team Sia. » (Le Matin)